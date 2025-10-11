Guterres: Kız Çocukları Eşitliği ve Fırsatları Hak Ediyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin paylaşımında, "Her kız çocuğu, her yerde, eşitliği, fırsatları ve saygınlığı hak eder" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Guterres, "Krizlerle kuşatılmış bir dünyada, en yüksek bedeli ödeyenler genellikle kız çocukları oluyor. Ancak kızlar aynı zamanda çözümlere de öncülük ediyor; toplumsal cinsiyet adaleti, eğitim, iklim eylemi ve çok daha fazlası için hareketleri yönlendiriyor. Her kız çocuğu, her yerde, eşitliği, fırsatları ve saygınlığı hak eder" ifadelerini kullandı.