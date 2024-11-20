Üye Girişi
Haberler

Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yeni eğitim bakanı olarak WWE'nin CEO'su Linda McMahon'ı atayacağını duyurdu.

Dünya Eğlence Güreşi'nin (WWE) Üst Yöneticiliğini ( Ceo ) yapan Linda McMahon, güreş ringlerinden bakanlığa geçiş yapıyor. ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'na McMahon'ı atayacağını duyurdu.

"AZİMLİ BİR EBEVEYN HAKLARI SAVUNUCUSU"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Eğitim Bakanı olarak atamayı planladığı McMahon'ın, "azimli bir ebeveyn hakları savunucusu" olduğunu kaydeden Trump, McMahon'ın "ailelerin çocukları için en iyi eğitim kararlarını vermesini sağlayacağını" ifade etti.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olarak daha önce yaptığı çalışmalarla çocuklara, ekonomik gelir durumlarına bakılmaksızın iyi bir eğitim görme fırsatı veren McMahon'ın, eğitim ve işletme alanlarındaki deneyimiyle ABD'yi eğitimde "dünyanın 1 numarası" yapmak için yorulmadan çalışacağını ifade etti.

CUMHURİYETÇİ PARTİYE YAPTIĞI BÜYÜK BAĞIŞLARLA BİLİNİYOR

Geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan McMahon, Cumhuriyetçi Partiye yaptığı büyük bağışlarla da öne çıkıyor.

Trump'ın 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği Linda McMahon, daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi CEO'luğunu yapmıştı.

TRUMP, EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATMAYI PLANLAMIŞTI

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden birisi, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.

Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Kasım Menemen, Konak, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Konyaaltı, Kumluca 20-21 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.