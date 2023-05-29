Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı.

- Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

TİFLİS - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Gürcistan'daki Türkler Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Gürcistan'ın Marneuli kentinde yaşayan Türkler, Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı. Göstericiler, Dombra müziği eşliğinde üzerinde "Türk dünyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi mübarek olsun" yazılı pasta kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkin Hüseynov - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Gürcistan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title