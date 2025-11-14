Haberler

Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'ın Marneuli belediyesinde ormanlık alanda terk edilmiş bir otomobilin içerisinde Türk vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, "kasten adam öldürme" suçundan soruşturma başlattı.

Gürcistan'ın doğusunda Marneuli belediyesine bağlı Sabirkend köyündeki ormanlık alanda terk edilmiş bir otomobilin içinde 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ormanlık alan geniş bir güvenlik çemberine alındı, ekipler sabah saatlerine kadar incelemelerini sürdürdü. Araçta bulunan şahsın Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili Gürcistan Ceza Kanunu'nun 108. maddesi uyarınca "kasten adam öldürme" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu madde gereğince suçlu bulunan kişi 7 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.