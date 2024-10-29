Gürcistan'da Seçim Sonuçlarına Tepki: Protesto Gösterisi Düzenlendi

GÜRCİSTAN'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin kazandığı açıklanan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet partilerinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Gürcü Rüyasi Partisi'nin kazandığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen AB destekçisi Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin çağrısıyla Tiflis'te protesto gösterisi düzenlendi. Eyleme bazı muhalefet partileri de katıldı. Başkent Tiflis'te Parlamento Binası'nın önünde toplanan göstericiler, iki gün önce Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadıklarını açıkladı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 26 Ekim'deki seçimlerde halkın sesinin çalındığını belirtti. Seçimlerde hile yapıldığına dair elinde kanıtı bulunan herkesi bu bilgileri paylaşmaya çağıran Zurabişvili, ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülkenin seçimleri eleştirdiğini ya da sonuçları kabul etmediğini öne sürdü.