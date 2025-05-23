Gürcistan'da 'Değişim için Koalisyon' Lideri Japaridze Tutuklu Yargılanacak

GÜRCİSTAN'da 'Değişim için Koalisyon' lideri Zurab Japaridze hakkında tutuklu yargılama kararı verildi.

Gürcistan'da geçen yıl yapılan seçimde sandıktan ikinci çıkan muhalefetteki 'Değişim için Koalisyon'un lideri Zurab Japaridze hakkında meclise saygısızlık iddiasıyla tutuklu yargılama kararı verildi. Japaridze, tutuklu eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin döneminde işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili meclis soruşturma komisyonuna katılmayı reddetti. Meclise saygısızlık etmekle suçlanan Japaridze, hapse atılmamasını sağlayacak kefaleti ödemeyi kabul etmedi.