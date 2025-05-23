Gürcistan'da 'Değişim için Koalisyon' Lideri Japaridze Tutuklu Yargılanacak

Gürcistan'da 'Değişim için Koalisyon' Lideri Japaridze Tutuklu Yargılanacak
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Gürcistan'da muhalefet lideri Zurab Japaridze, meclis soruşturma komisyonuna katılmayı reddettiği için tutuklu yargılama kararı ile karşı karşıya kaldı. Japaridze, meclise saygısızlık iddiasının ardından hapse girmemek için kefalet ödemeyi kabul etmedi.

GÜRCİSTAN'da 'Değişim için Koalisyon' lideri Zurab Japaridze hakkında tutuklu yargılama kararı verildi.

Gürcistan'da geçen yıl yapılan seçimde sandıktan ikinci çıkan muhalefetteki 'Değişim için Koalisyon'un lideri Zurab Japaridze hakkında meclise saygısızlık iddiasıyla tutuklu yargılama kararı verildi. Japaridze, tutuklu eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin döneminde işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili meclis soruşturma komisyonuna katılmayı reddetti. Meclise saygısızlık etmekle suçlanan Japaridze, hapse atılmamasını sağlayacak kefaleti ödemeyi kabul etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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