Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Güncelleme:
İran'ın Ardabil kentinde 8–9 Ocak'ta düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerine ait zırhlı bir aracın kalabalığın arasına daldığı anlara ait görüntüler dış basına yansırken, olayda en az bir kadının hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • İran'ın Ardabil kentinde 8-9 Ocak tarihlerinde anti-hükümet gösterileri sırasında güvenlik güçlerine ait bir zırhlı araç göstericilerin arasına daldı.
  • Zırhlı aracın kalabalığa girmesi sonucunda en az bir kadın öldü ve üç kişi yaralandı.
  • İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için ölümcül güç kullanmaya devam ettiği uluslararası insan hakları örgütleri ve dış basın tarafından bildirildi.

İran'ın kuzeybatısındaki Ardabil kentinde 8–9 Ocak tarihlerinde devam eden geniş çaplı anti-hükümet gösterilerinde, devletin güvenlik güçlerine ait zırhlı bir aracın göstericilerin arasına daldığı anlara ait video görüntüleri dış basına sızdı.

Görüntülerin, İran International'a gönderildiği ve protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların en sert anlarından biri olduğu belirtiliyor. Bu olay, İran'daki protesto dalgasının bir başka dramatik boyutu olarak dünya gündemine yansıdı.

BİR KADIN ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Videolarda, zırhlı aracın kalabalığın içine hızla girerek göstericileri dağıtmaya çalıştığı ve bunun sonucunda en az bir kadının öldüğü iddia ediliyor; ayrıca üç kişinin de yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin ateş açtığını ve kalabalığın panikle dağıldığını aktarıyor.

ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANMAYA DEVAM EDİYORLAR

Uluslararası insan hakları örgütleri ve dış basın, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için ölümcül güç kullanmaya devam ettiğini yazıyor. İran'da internet ve iletişim kesintileri nedeniyle olay yerinden bilgi akışı sınırlı olsa da birçok kentte benzer çatışma ve devlet baskısı raporları geliyor.

Öte yandan bu protestolar, ekonomi krizine, siyasi baskılara ve hükümet karşıtı duygulara ilişkin daha geniş bir toplumsal öfkenin dışa vurumu olarak görülüyor. Gösteriler ülke geneline yayılarak İran rejimine karşı en büyük kitlesel çıkışlardan biri haline geldi.

Erdem Aksoy
