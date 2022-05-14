Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya'ya katılım için 17 Temmuz'da referandum yapılacağını açıkladı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya'ya katılım için 17 Temmuz'da referandum yapılacağını açıkladı.

Açıklamada "Güney Osetya halkının Rusya ile yeniden birleşme konusundaki tarihsel isteğe" uygun olarak referanduma gidileceği belirtildi. Referandum 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ve halka "Güney Osetya ile Rusya'nın birleşmesini istiyor musunuz" sorusu sorulacak. Anatoli İlyiç Bibilov, 9 Mayıs'ta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybetti ve 21 Mayıs'ta görevi Alan Gagloyev'e bırakması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Güney Osetya, Referandum, Gürcistan, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title