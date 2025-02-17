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Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron, evinde ölü bulundu

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Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron, evinde ölü olarak bulundu. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtilen 24 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni bilinmiyor.

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında çocuk oyuncu olarak başlayan, 'The Man from Nowhere' ve 'The Neighbor' gibi projelerde rol alan Kim Sae-ron, evinde ölü olarak bulundu.

Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre; 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtilirken, cesedi oyuncunun evine giden bir arkadaşı buldu.

Polis, evine zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmayan oyuncunun ölümünü araştırmaya devam ediyor.

KIM SAE-RON KİMDİR?

2000 yılında dünyaya gelen Kim Sae-ron, oyunculuk kariyerine 2009 yılında başladı. 2010 yapımı aksiyon filmi The Man from Nowhere ve 2012'de vizyona giren gerilim filmi The Neighbor ile dünya çapında tanınmaya başlayan oyuncu, son olarak 2023 yılında gösterime giren Bloodhounds'ta rol aldı.

Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron, evinde ölü bulundu

Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron, evinde ölü bulundu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Dünya
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