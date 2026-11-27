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Güney Kore'de yapay zekâ destekli kopyayı önlemek için öğrencilerin kıyafet düğmelerine bile çıkartma yapıştırıldı, ancak üniversiteye giriş sınavındaki kural ihlalleri azalmadı; tersine yaklaşık yüzde 70 arttı. AA'nın Yonhap'a dayanarak aktardığına göre Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'daki sınavda 474 ihlal kaydedildiğini açıkladı. Geçen yıl bu sayı 279'du.

Bakanlığın Ulusal Meclis'e sunduğu rapora göre akıllı cihazlarla ilgili ihlaller bir yılda 31'den 112'ye çıktı. Listenin başında ise süre bittiği halde soruları yanıtlamaya devam etmek ve cevap kâğıdına ilişkin kurallara uymamak yer alıyor.

AKILLI GÖZLÜK VE GİZLİ KAMERA YAKALANDI

Sınav günü bakanlığın açıkladığı ilk rakam 98'di. Korea JoongAng Daily'nin aktardığına göre yakalananlar arasında sınava akıllı gözlükle giren bir aday ile üzerinde minyatür kamera ve kablosuz kulaklık bulunan bir başka aday da vardı.

Aynı gazeteye göre sınav salonlarına yalnızca kurşun kalem alınmasına izin verildi; görevliler adayların taktığı her gözlüğü gizli kameraya karşı tek tek kontrol etti.

TELEFONLARA SINAV SIRASINDA ALARM GÖNDERİLDİ

Başbakan Han Seong-sook, sınavdan birkaç gün önce akıllı cihazların salonlara sokulmasını yasaklayan, binlerce ek görevli görevlendirilmesini ve düğmelerin çıkartmayla kapatılmasını içeren bir önlem paketi duyurmuştu. Telefonunu teslim etmeyen adayları ortaya çıkarmak için cep telefonlarına alarm mesajı da gönderildi. Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin ise bu tedbirlerin kafa karışıklığı yarattığı yönündeki eleştirilerin hedefi oldu.

Ülke yasalarına göre kopya çektiği belirlenen adayın sınavı geçersiz sayılıyor ve 5 yıla kadar sınava girmesi yasaklanabiliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmaların sonucuna göre bazı vakaların ceza davasına dönüşebileceğini belirtiyor.