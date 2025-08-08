Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti

Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Türkiye'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul Büyükelçiliği'nde görev yapan Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir, trafikte taksiyle çarpıştı. Alkollü olduğu öğrenilen Şimşir, daha sonra taksi şoförüyle tartıştı

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Birinci Müsteşar olarak görev yapan diplomat Sezai Tolga Şimşir, ülke gündemine oturdu.

TÜRK DİPLOMAT TAKSİYLE ÇARPIŞTI, ŞOFÖRÜYLE KAVGA ETTİ

Trafikte aracıyla seyir halinde olan Şimşir, taksiyle çarpıştı. Daha sonra taksi şoföründen kaçtığı iddia edilen Şimşir, şoförle tartıştı.

Polise dokunulmazlığı olduğunu söyleyen Şimşir, sorgulanmayı kabul etmedi. Şimşir'in alkollü olduğu öğrenildi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEbu Saad:

Bunları Türkiye cumhuriyeti besliyor. Görevinden alınmalı.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

alınsa ne olur paris e buyuk elçi olur ona yazılmış birkere akp bantı her zaman yukselecek mecburrr bu sistemin adamı mağdur olmaz edemezlerrr

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

zıkkım iç

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kendine sağlanan ayrıcalığı yabancı bir ülkede yüzümüzü kızartacak şekilde kullanan bu şahış ülkeyi temsil etmeye layık değildir derhal görevden allınıp işine son verilsin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFethi Yılmaz:

laik türkiye cumhuriyetimizi çok güzel temsil etmişsin, halbuki onlar kore savaşında komünist çine karşı çarpışan dini bütün türklerden olduğunu sanıyordu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
