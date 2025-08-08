Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Türkiye'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul Büyükelçiliği'nde görev yapan Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir, trafikte taksiyle çarpıştı. Alkollü olduğu öğrenilen Şimşir, daha sonra taksi şoförüyle tartıştı
Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Birinci Müsteşar olarak görev yapan diplomat Sezai Tolga Şimşir, ülke gündemine oturdu.
TÜRK DİPLOMAT TAKSİYLE ÇARPIŞTI, ŞOFÖRÜYLE KAVGA ETTİ
Trafikte aracıyla seyir halinde olan Şimşir, taksiyle çarpıştı. Daha sonra taksi şoföründen kaçtığı iddia edilen Şimşir, şoförle tartıştı.
Polise dokunulmazlığı olduğunu söyleyen Şimşir, sorgulanmayı kabul etmedi. Şimşir'in alkollü olduğu öğrenildi.