Güney Kore, esir transferi kriziyle Kiev Büyükelçisi Park Ki-chang'ı geri çağırdı

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(ANKARA) - Güney Kore, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklamasıyla başlayan diplomatik kriz nedeniyle Kiev Büyükelçisi Park Ki-chang'ı geri çağırma kararı aldı. Seul yönetimi, Ukrayna'nın esirlerin transferine ilişkin gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini belirtirken, Kiev'den iletilen özür mesajının beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "Hükümet, Ukrayna Büyükelçisi'ni geri çağırmaya karar verdi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, iki ülke arasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasını umduklarını belirterek, Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdürüleceğini bildirdi.

ZELENSKİ'NİN ESİR ANLAŞMASINI KAMUOYUNA AÇIKLAMASI SEUL'U KIZDIRDI

İki ülke arasındaki gerilim, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'da Rusya saflarında savaşırken esir alınan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğini açıklamasıyla başladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, açıklamanın ardından Kiev'i, transferin gizli tutulmasına ilişkin iki ülke arasında varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Ukrayna tarafı ise başlangıçta böyle bir anlaşmanın bulunmadığını savundu. Seul yönetimi bunun üzerine Kiev'den resmi açıklama ve özür talep ederek, talebin karşılanmaması halinde "ilave önlemler" alınacağını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, salı günü Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'dan özür ifadeleri içeren bir mesaj aldığını ancak mesajın "Seul'ün beklediği düzeyde olmadığını" söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmazlığın gizlilik koşullarının taraflarca farklı yorumlanmasından kaynaklandığını savundu.

Güney Kore yönetimi, kararına rağmen Ukrayna ile sorunların çözümü için diplomatik temasların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA