Güney Kore'de yasa dışı kumar şüphelileri karakoldan kaçtı

Güney Kore'de yasa dışı kumar oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 Vietnamlı şüpheliden 10'unun, karakoldaki daracık pencereden kaçtığı bildirildi.

Güney Kore'nin Gwangju kentindeki Gwangsan Polis Karakolu'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı kumar oynadıkları gerekçesiyle 23 Vietnamlının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, zanlılardan 10'unun, "polis karakolundaki, bir kedinin bile zor geçebileceği pencereyi kullanarak kaçtığı" kaydedildi.

Şüphelilerin çoğunun ülkede yasa dışı ikamet ettikleri ve bu nedenle sınır dışı edilme korkusuyla kaçtıkları aktarılan açıklamada, "Bir kedinin zar zor geçebileceği bir pencereydi. Buradan geçmelerini beklemiyorduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kaçan zanlıların kimliklerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.