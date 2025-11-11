Güney Kore'de Üniversite Sınavı İçin Uçuşlar Durdurulacak

GÜNEY Kore, ülke genelinde perşembe günü yapılacak yıllık Üniversite Yeterlilik Sınavı'nın İngilizce dinleme bölümü sırasında tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite Yeterlilik Sınavı'nın (CSAT) İngilizce dinleme bölümü sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla perşembe günü uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu. Yetkililer, yaklaşık 140 uçuşun yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini belirtti.