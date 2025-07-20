Güney Kore'de Sel Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNEY Kore'de etkili olan sel nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde 14 kişi yaşamını yitirdi. Güney Kore Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, başkent Seul'ün doğusundaki Gyeonggi bölgesinin Gapyeong kasabasına yaklaşık 170 milimetre yağış düştüğünü açıkladı. Ülkede şiddetli yağışlarla birlikte toprak kaymalarının da yaşandığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, 12 kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini aktardı. Bölgede yaklaşık 10 bin kişinin evlerini boşalttığı ve 41 binden fazla hanenin elektriğinin geçici olarak kesildiği kaydedildi.