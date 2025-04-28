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Güney Kore'de Orman Yangını: 1200 Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'de Orman Yangını: 1200 Kişi Tahliye Edildi
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Daegu şehrinde başlayan orman yangını nedeniyle 1200'den fazla kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarlar nedeniyle hızla yayılarak 50 hektarlık bir alanı etkiledi.

GÜNEY Kore'nin Daegu şehrinde başlayan orman yangını nedeniyle bin 200'den fazla kişi için tahliye kararı verildiği açıklandı.

Güney Kore'nin Daegu şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle bin 200'den fazla bölge sakini için tahliye kararı verildi. Kore Orman Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 14.00 sıralarında başladığı ve rüzgarlar nedeniyle 2 saatten kısa bir süre içinde yaklaşık 50 hektar alanı etkilediği kaydedildi. Yangın bölgesine 26 helikopter ile 202 itfaiye personeli gönderildiği vurgulanan açıklamada, can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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