Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoonhakkında İdam Cezası Talebi

(ANKARA) - Güney Kore özel savcısı, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, 2024 yılı Aralık ayında uyguladığı kısa süreli sıkıyönetim kararı nedeniyle "ayaklanma" suçlamasıyla idam cezası istedi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen davada savcı eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "bir ayaklanmayı planlamak ve yönetmek" suçundan idam cezası istedi. Davanın kapanış konuşmasında savcı, "müfettişlerin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tarafından yönetilen bir planın varlığını teyit ettiğini" belirtti. Savcı, "kökleri Ekim 2023'e kadar uzanan bu planın, Yoon'un iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla tasarlandığını" savundu.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Eski lider, "sıkıyönetim ilan etmenin devlet başkanı olarak anayasal yetkileri dahilinde olduğunu ve bu adımın muhalefet partilerinin hükümetin işleyişini engellemesine karşı bir uyarı niteliği taşıdığını" öne sürdü.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin davayla ilgili nihai kararını gelecek ay vermesi bekleniyor.