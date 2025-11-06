Güney Kore'de Elektrik Santrali Çöktü: 7 İşçi Enkaz Altında
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir elektrik santralinde çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 7 işçi enkaz altında kaldı. Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir elektrik santralinde yerel saatle 14.00 sıralarında çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olayda 7 işçinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Güney Kore basını, 60 metrelik çelik yapının aniden çöktüğünü ve işçilerin üzerine yıkıldığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibinin sevk edildiği ve enkaz altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
