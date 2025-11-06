Haberler

Güney Kore'de Elektrik Santrali Çöktü: 7 İşçi Enkaz Altında

Güney Kore'de Elektrik Santrali Çöktü: 7 İşçi Enkaz Altında
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir elektrik santralinde çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 7 işçi enkaz altında kaldı. Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÜNEY Kore'nin Ulsan kentindeki bir elektrik santralinde çökme meydana geldiği bildirildi.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir elektrik santralinde yerel saatle 14.00 sıralarında çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olayda 7 işçinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Güney Kore basını, 60 metrelik çelik yapının aniden çöktüğünü ve işçilerin üzerine yıkıldığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibinin sevk edildiği ve enkaz altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
