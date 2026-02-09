Haberler

Güney Kore'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Güney Kore'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde 'AH-1S Cobra' tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNEY Kore'nin Gyeonggi eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore basını, 'AH-1S Cobra' tipi askeri helikopterin, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştüğünü duyurdu. Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

4 gollü çılgın maça damga vuran an