Güney Kore'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde 'AH-1S Cobra' tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Güney Kore basını, 'AH-1S Cobra' tipi askeri helikopterin, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştüğünü duyurdu. Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
