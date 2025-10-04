Haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik provokasyonlarını artırarak sürdürürken; GKRY'de düzenlenen geçit töreninde Rum komandolar, "Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm" şeklinde küstah sloganlar atarak yürüdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik provokasyonlarını artarak devam ederken; skandal görüntüler ortaya çıktı.

RUM KOMANDOLARIN SLOGANLARIONA TEPKİ YAĞDI

GKRY'de düzenlenen geçit töreninde Rum komandolar, "Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm" şeklinde küstah sloganlar atarak yürüdü.

NEDEN KARPAZ?

Karpaz bölgesinde yoğun olarak Türkler yaşıyor. Adanın GKRY tarafı bir uç nokta, diğer uç nokta ise KKTC tarafındaki Karpaz Yarımadası. Rum komandolar, Karpaz mesajıyla adanın tamamen işgal edileceği tehdidinde bulunuyor.

GKRY SAVAŞ ÜSSÜNE DÖNDÜ

GKRY, son dönemde silahlanmayı artırırken, İsrail ile ilişkilerini de yoğun şekilde artırdı. GKRY'ye hava savunma sistemleri kurulması dikkat çekmişti.

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYasin Süleyman:

bu hükümet başımızda oldukça sesini ite köpeğe çıkartmadıkça böyle kansızlar ürümeye devam eder.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan:

1963'te başlayıp, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına kadar devam eden kanlı saldırılardan, 1974'ten bu güne kadar rumların provakosyonu hiç bitmedi ki, bunun sebebi sadece bu hükümet değil, ama çözümü var, yap bir referandum ver 82 plakayı olsun bitsin.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıvfnn8xqxmc:

Başınızı Amerika’da eğdiğiniz gün Türkiye kaybetti. Artık bir daha toparlanma şansımız kalmadı.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

gel pisi pisi gel

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Bir gece ansızın gelecekler maalesef israilin güney kıbrısa yığınak yapması güç denlerini alt üst etti hatta hindular da bölgeye geldi 7 düvelin saldırısı an meselesi allah düşmana fırsat vermesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
