Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik provokasyonlarını artarak devam ederken; skandal görüntüler ortaya çıktı.

RUM KOMANDOLARIN SLOGANLARIONA TEPKİ YAĞDI

GKRY'de düzenlenen geçit töreninde Rum komandolar, "Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm" şeklinde küstah sloganlar atarak yürüdü.

NEDEN KARPAZ?

Karpaz bölgesinde yoğun olarak Türkler yaşıyor. Adanın GKRY tarafı bir uç nokta, diğer uç nokta ise KKTC tarafındaki Karpaz Yarımadası. Rum komandolar, Karpaz mesajıyla adanın tamamen işgal edileceği tehdidinde bulunuyor.

GKRY SAVAŞ ÜSSÜNE DÖNDÜ

GKRY, son dönemde silahlanmayı artırırken, İsrail ile ilişkilerini de yoğun şekilde artırdı. GKRY'ye hava savunma sistemleri kurulması dikkat çekmişti.