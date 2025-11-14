Güney Afrika, Havalimanında Bekletilen 153 Filistinliye Giriş İzni Verdi

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin, Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinliye ülkeye giriş izni verdiği bildirildi.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Filistin'den Kenya aktarmalı bir uçuşla geldikleri Johannesburg'daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda 13 saat bekletilen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye girişine izin verildiği duyuruldu. Açıklamada, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin, Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda kabul edildiği aktarıldı.