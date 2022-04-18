Güney Afrika felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp - Haberler

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Güney Afrika felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp

AA - Murat Özgür Güvendik - Dünya
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 443 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, bölgede görülmüş en büyük doğal afetlerden biri olarak nitelendirdiği sel felaketinde 63 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Hafta başından bu yana Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Güney Afrika felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp

"BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERDEN BİRİ"

KwaZulu-Natal Eyaleti Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, bölgede görülmüş en büyük doğal afetlerden biri olarak nitelendirdiği sel felaketinde şimdiye kadar 443 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Güney Afrika felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp

63 KİŞİ ARANIYOR

Zikalala, sahadaki ekiplerin selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Selden 13 bin 556 hanenin etkilendiğini ve 4 bine yakın binanın tamamen yıkıldığını kaydeden Zikalala, İnsan Yerleşimleri Departmanının bölgeye 1 milyar rand (1 milyar TL) tutarında yardım sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Zikalala, ayrıca 551 okulun selden etkilendiğini ve yaklaşık 98 okulun yeniden açıldığında mobil sınıflara ihtiyacı duyacağını söyledi.

Güney Afrika felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp

Güney Afrika felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp

AA / Murat Özgür Güvendik - Dünya

Güney Afrika, Durban, Sel, Dünya, Güncel, Haberler

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