Güney Afrika'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir otobüs ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Yoğun sisin etkili olduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde bir otobüs ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre kaza, yerel saatle 05.15 sıralarında Mpumalanga eyaletinde Standerton ile Morgenzon'u birbirine bağlayan R39 kara yolunda meydana geldi. Bir otobüs ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada, aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Mpumalanga Toplum Güvenliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 8'inin olay yerinde, birinin hastaneye sevk edildiği sırada, diğerinin ise hastanede tedavi altındayken yaşamını yitirdiği bildirildi. Otobüs şoförünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı, otobüste bulunan bir yolcunun ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Yetkililer, kaza anında bölgede yoğun sis olduğunu ve bu durumun görüş mesafesini düşürmüş olabileceğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dikkatsiz ve ihmalkar sürüş ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
