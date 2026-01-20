Haberler

Güney Afrika'da kaza: 13 ölü

Güncelleme:
Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, bir okul servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 13 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

GÜNEY Afrika'nın Gauteng eyaletinde bir okul servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 öğrenci hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinin Vanderbijlpark kentinde yerel saatle 07.00'de bir okul servisi ile kamyonun çarpıştığı bildirildi. Polis, kazada 13 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 3 öğrencinin de yaralandığını belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu kaydetti. Ramaphosa, "Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine ve arkadaşlarına gerekli psikososyal destek sağlanacak ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Çocuklarımız ulusumuzun en değerli varlıklarıdır. Trafik kurallarına uyulmasından, öğrenci taşımacılığı yapan servislerin niteliğine kadar her alanda çocuklarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

