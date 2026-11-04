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Güney Afrika'da 29,2 milyon seçmen yerel yönetimler için oy kullanmaya başladı

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Güney Afrika'da 29,2 milyon seçmen yerel yönetimler için oy kullanmaya başladı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 29,2 milyon seçmen, yerel yönetimleri belirlemek üzere bugün oy kullanmaya başladı. Oy verme 21.00'e kadar sürecek; 257 belediyede 10 bin 526 meclis üyeliği için 136 bin 790 aday yarışacak.

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nde seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek üzere bugün sandık başına gidecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kayıtlı yaklaşık 29,2 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işleminin saat 21.00'de sona ereceği bildirildi. Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre, 257 belediyede toplam 10 bin 526 meclis üyeliği için 136 bin 790 aday yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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