Haberler

Grönland'dan,. Trump'ın "İlhak" Tehditlerine Yanıt: Artık Yeter

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme yönündeki açıklamalarına tepki göstererek uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de benzer bir açıklama yaparak Trump'ı tehditlerine son vermeye davet etti.

(ANKARA) - Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Nielsen, "Artık yeter" dedi ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha fazla baskı yok. Daha fazla ima yok. Daha fazla ilhak fantezisi yok" ifadelerini kullanan Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin hükümet başkanı, "diyaloğa ve görüşmelere açık olduklarını, ancak bunun uygun kanallar aracılığıyla ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini" vurguladı.

Nielsen daha önce yaptığı açıklamalarda da "Ülkemiz satılık değildir ve geleceğimiz sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez" diye konuşmuş, "panik ve endişeye gerek olmadığını" aktarmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den de açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bölgeye kesinlikle ihtiyaç duyduklarını" belirtmesinin ardından, Frederiksen, "Trump'ı Grönland'ı ilhak etme tehditlerine son vermeye" çağırdı.

Danimarka Başbakanı, "ABD'nin Grönland'ı devralma ihtiyacından söz etmenin hiçbir mantığı yok. ABD'nin Danimarka Krallığı bünyesindeki üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki iddialarını yinelemesi, diplomatik kanattan da tepki çekti.

Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Jesper Moeller Soerensen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Dostça bir hatırlatmada bulunduğunu" söyleyen Soerensen, "ülkesinin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik çabalarını önemli ölçüde artırdığını ve bu konuda Washington ile işbirliği yaptığını" belirterek, "Biz yakın müttefikleriz ve bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Avrupa'dan Grönland'a destek açıklaması

Trump'ın Grönland konuşması sonrası Avrupa'dan da tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, yaptığı açıklamada, "Danimarka ile dayanışma içinde olduklarını" belirterek, "Sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez. Grönland, Grönlandlılara ve Danimarkalılara aittir; ne yapılacağına karar vermek onlara düşer" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu
Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü

Kümede kalmaları şimdi daha da zor! Üst üste 4 ayrılık
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı