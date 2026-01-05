Grönland'dan,. Trump'ın "İlhak" Tehditlerine Yanıt: Artık Yeter

(ANKARA) - Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Nielsen, "Artık yeter" dedi ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daha fazla baskı yok. Daha fazla ima yok. Daha fazla ilhak fantezisi yok" ifadelerini kullanan Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin hükümet başkanı, "diyaloğa ve görüşmelere açık olduklarını, ancak bunun uygun kanallar aracılığıyla ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini" vurguladı.

Nielsen daha önce yaptığı açıklamalarda da "Ülkemiz satılık değildir ve geleceğimiz sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez" diye konuşmuş, "panik ve endişeye gerek olmadığını" aktarmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den de açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bölgeye kesinlikle ihtiyaç duyduklarını" belirtmesinin ardından, Frederiksen, "Trump'ı Grönland'ı ilhak etme tehditlerine son vermeye" çağırdı.

Danimarka Başbakanı, "ABD'nin Grönland'ı devralma ihtiyacından söz etmenin hiçbir mantığı yok. ABD'nin Danimarka Krallığı bünyesindeki üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki iddialarını yinelemesi, diplomatik kanattan da tepki çekti.

Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Jesper Moeller Soerensen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Dostça bir hatırlatmada bulunduğunu" söyleyen Soerensen, "ülkesinin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik çabalarını önemli ölçüde artırdığını ve bu konuda Washington ile işbirliği yaptığını" belirterek, "Biz yakın müttefikleriz ve bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Avrupa'dan Grönland'a destek açıklaması

Trump'ın Grönland konuşması sonrası Avrupa'dan da tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, yaptığı açıklamada, "Danimarka ile dayanışma içinde olduklarını" belirterek, "Sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez. Grönland, Grönlandlılara ve Danimarkalılara aittir; ne yapılacağına karar vermek onlara düşer" diye konuştu.