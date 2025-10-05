Haberler

Greta Thunberg Yarın Yunanistan'a Sınır Dışı Edilecek

Greta Thunberg Yarın Yunanistan'a Sınır Dışı Edilecek
Güncelleme:
İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yarın Yunanistan'a sınır dışı edileceği bildirildi. Thunberg, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyordu.

İSRAİL tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yarın Yunanistan'a sınır dışı edileceği bildirildi.

İsrail basını, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yarın Yunanistan'a sınır dışı edileceğini duyurdu. Haberde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği aktarıldı. Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
