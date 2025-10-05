Greta Thunberg Yarın Yunanistan'a Sınır Dışı Edilecek

İSRAİL tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yarın Yunanistan'a sınır dışı edileceği bildirildi.

İsrail basını, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yarın Yunanistan'a sınır dışı edileceğini duyurdu. Haberde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği aktarıldı. Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.