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Greta Thunberg ve 5 kişi İsrail protestolarında gözaltına alındı

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde, çevre aktivisti Greta Thunberg ve 5 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Protestolarda, Kopenhag polisi çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kopenhag Üniversitesi'nde, Filistin yanlısı öğrenci toplulukları tarafından İsrail karşıtı protestolar düzenlendi. Kopenhag polisi, protestoculara müdahale ederken, çevre aktivisti Greta Thunberg de dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Polis sözcüsü, Kopenhag Üniversitesi'nde 20 kişinin bir binanın girişini engellemesinin ardından altı kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis gözaltına alınanların kimliklerini açıklamazken gösteriyi düzenleyen İşgale Karşı Öğrenciler Örgütü'nün sözcüsü, çevre aktivisti Greta Thunberg'in, Gazze'ye yönelik savaşa karşı düzenlenen bir protesto sırasında polis tarafından Kopenhag'da gözaltına alındığını söyledi.

Danimarka medyası, Thunberg'in kelepçeli ve omuzlarında Filistin kefiyesi olduğu belirtilen bir fotoğrafını yayınladı. Thunberg ise çevik kuvvet polisinin öğrencilerin protesto düzenlediği binaya girdiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kopenhang polis sözcüsü, "Tutuklananların isimlerini doğrulayamıyorum ancak gösteriyle bağlantılı olarak altı kişi tutuklandı. Binaya zorla girip girişi engellediklerinden şüpheleniliyor" dedi.

İşgale Karşı Öğrenciler Örgütü ise yaptığı açıklamada, "Filistin'deki durum daha da kötüleşirken, Kopenhag Üniversitesi İsrail'deki akademik kurumlarla iş birliğini sürdürüyor. Üniversitenin merkez yönetimini tek bir taleple meşgul ediyoruz: Akademik boykot hemen şimdi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Filistin yanlısı protestocular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden savaşını ve Filistin topraklarını işgalini protesto etmek için saldırıların başladığı zamandan bu yana ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde kamp kurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya

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