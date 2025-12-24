Haberler

İngiltere'de gözaltına alınan aktivist Thunberg serbest bırakıldı

İngiltere'de gözaltına alınan aktivist Thunberg serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla pankart açan Greta Thunberg gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakıldı.

İNGİLTERE hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği 'Palestine Action' destek için pankart açması nedeniyle gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla pankart açması nedeniyle dün gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg'in serbest bırakıldığı bildirildi. Londra polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Thunberg'in mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Ankara'daki uçak kazası sonrası düğmeye bastı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı