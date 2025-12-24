İngiltere'de gözaltına alınan aktivist Thunberg serbest bırakıldı

İNGİLTERE hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği 'Palestine Action' destek için pankart açması nedeniyle gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla pankart açması nedeniyle dün gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg'in serbest bırakıldığı bildirildi. Londra polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Thunberg'in mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.