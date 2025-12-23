Haberler

Greta Thunberg, Londra'daki Filistin eyleminde gözaltına alındı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'da Filistin yanlısı bir protestoda gözaltına alındı. Thunberg, 'Palestine Action' grubuna destek vererek, bir pankart tutarken polis tarafından yakalandı.

İSVEÇLİ aktivist Greta Thunberg'in, Londra'da Filistin yanlısı tutuklulara destek amacıyla düzenlenen bir protesto sırasında polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Filistin yanlısı 'Palestine Action' grubuna destek eyleminde gözaltına alındı. Prisoners for Palestine'ın, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında, 'Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım' pankartı tuttuğu için gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Polisin, Thunberg dışında 2 eylemciyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

