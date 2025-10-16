Haberler

Greta Thunberg'in Tutuklama Süreci: İşkence İddiaları ve Şok Edici Ayrıntılar

Güncelleme:
İsveçli aktivist Greta Thunberg, Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken tutuklandığını ve İsrailli askerler tarafından işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Gözaltında yaşadığı travmatik deneyimleri detaylandıran Thunberg, gardiyanların insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını iddia etti.

(ANKARA)- Küresel Sumud Filosu üyesi İsveçli aktivist Greta Thunberg, tutuklandıktan sonra İsrailli askerlerin kendisine ve diğer tutuklulara işkence yaptığını belirterek, tekmelendiğini, aç bırakıldığını, gardiyanların kendisiyle selfie çektiğini, eşyalarına müstehcen yazılar yazıldığını söyledi.

Thunberg, bu ayın başlarında Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'nun 2 Ekim'de durdurulmasının ardından gözaltına alınmış ve 6 Ekim'de sınır dışı edilmişti.

İsveç basınına yaşadıklarını anlatan 22 yaşındaki aktivist Thunberg, kendisinin ve diğerlerinin "distopik" bir gözaltı alanına götürüldüğünü belirterek, "Belki 50 kişinin dizleri üzerinde, elleri kelepçeli ve alınları yerde bir sırada oturduğunu gördüm" dedi. Thunberg, gözaltında kendisine "vurulduğunu, tekmelendiğini, aç bırakıldığını ve işkence gördüğünü, gardiyanların kendisiyle selfie çektiğini, eşyalarına müstehcen grafitilerle yazılar yazıldığını ve zarar verildiğini" söyledi.

"İsrail bayrağını zorla tutturdular, su içmek için yalvarmak zorunda kaldım"

Thunberg, "Beni diğerlerinin oturduğu yerin karşı tarafına sürüklediler ve İsrail bayrağı sürekli üzerimdeydi. Bana vurdular ve tekmelediler" dedi. Greta Thunberg, gardiyanların tutuklulara karşı "hiçbir empati veya insanlığı olmadığını, 40 santigrat derece koşullarda tutulurken su için yalvarmak zorunda kaldığını" ifade etti.

"Hatırlamadığım çok şey var, şokta ve acı içindeydik"

İsveçli aktivist, "Hatırlamadığım çok şey var. Çok fazla şey aynı anda oluyor. Şoktasınız, acı içindesiniz ama sakin kalmaya çalıştığınız bir duruma giriyorsunuz. İnsanlar bayıldığında, kafeslere vurup doktor istedik. Sonra gardiyanlar gelip, 'Size gaz sıkacağız' dediler. Bunu söylemeleri onlar için standart bir şeydi. Bir gaz tüpü tutup bize karşı basmakla tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
