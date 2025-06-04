Greenpeace, Macron'un Bal Mumu Heykelini İade Etti

Greenpeace, Macron'un Bal Mumu Heykelini İade Etti
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Çevre eylemcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bal mumu heykelini iade etti. Heykel, Ukrayna savaşı için yapılan protesto kapsamında çalınmıştı.

ÇEVRE eylemcilerinin Paris'teki bir müzeden kaçırdığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli iade edildi.

Çevre hakları örgütü Greenpeace, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzeden 'ödünç aldıkları'nı belirttikleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bal mumu heykelini iade ettiklerini duyurdu. Greenpeace aktivistleri, 3 yıldan fazla bir süredir devam eden Ukrayna savaşı bağlamında Fransa'nın Rusya ile olan ekonomik bağlarını protesto etmek için Macron'un heykelini Grevin Müzesi'nden çaldı. Müzeden alınan heykel, sembolik bir protesto için Rusya Büyükelçiliği'nin önüne getirildi.

Greenpeace eylemcileri, tahmin değeri 40 bin avro olan bal mumu heykeli, bir kutunun içine koyarak Fransa'nın en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF'nin merkezinin dışına getirdi. Burada heykeli ayağa kaldıran eylemciler, heykelin yanına yerleştirdikleri bir dövizle protestolarını sürdürdü. Söz konusu dövizde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'sı ile özellikle enerji alanında bağlarını koparmayan Fransa Cumhurbaşkanı eleştirilerek, 'Putin-Macron radyoaktif müttefikleri' yazısına yer verildi.

Polis, Grevin Müzesi'ne geri götürülmeden önce hem kutunun hem de bal mumu heykelin güvenliğinin sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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