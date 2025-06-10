Graz'daki Ortaokulda Silahlı Saldırı: 9 Ölü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti.

Polis, saldırganın da okulun tuvaletinde intihar ederek öldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, dokuz kurbandan altısının kadın, üçünün erkek olduğunu kaydetti.

Karner zanlının okulun eski öğrencisi olduğunu ancak mezun olmadığını da söyledi.

Graz polisi, zanlının 21 yaşında Avusturyalı bir erkek olduğunu doğruladı.

Saldırıda ağır yaralananlar olduğu da kaydediliyor.

Yerel medya 28 kişinin yaralandığını aktarıyor.

Saldırganın iki silah kullandığı da belirtiliyor.

Saldırının ne amaçla yapıldığı henüz belli değil.

Saldırı, Avusturya'nın en büyük ikinci şehrinde bulunan Dreierschützengasse lisesinde yerel saatle 10.00 civarında meydana geldi.

Başbakan Christian Stocker, silahlı saldırıyı "ulusal bir trajedi" olarak nitelendirdi ve ülkenin hissettiği acı ve kederin tarif edilemez olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Graz'da medyaya konuşan Stocker, "Bu karanlık bir gün" dedi.

Avusturya'da günlük olarak yayınlanan Kronen Zeitung'dan gazeteci Fanny Gasser, okul çevresinde ağlayan insanlar gördüğünü aktardı.

BBC'ye konuşan Gasser, okulda "herkesin birini tanıdığını" çünkü Graz'ın ülkenin ikinci büyük şehri olmasına karşın, "o kadar da büyük" olmadığını söyledi.