Gözler savaş kabinesinden çıkacak kararda! İşte İsrail'in olası misilleme senaryoları

İsrailli bir yetkili The Times of Israel'e, bu sabah yapılan durum değerlendirmesinde İran'ın füze ve drone saldırısına İsrail'in tepkisi konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi. Olası yanıt bugün saat 15.00'te yapılması planlanan savaş kabinesi toplantısında tartışılacak.

DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİDEBİLİR

İsrail'in Tahran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, uzmanlar durumun daha kötüleşebileceğine dikkat çekiyor.

EN MUHTEMEL HEDEF İRAN ÜSLERİ

Büyük bir karşılık vereceğini duyuran İsrail'in en muhtemel hedefinin İran üslerini füzelerle vurmak olduğunu belirten BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Tel Aviv'in daha da ileri gidip ülke genelindeki büyük askeri üsleri ve Devrim Muhafızları'nın eğitim merkezlerini hedef alabileceğini, bu saldırıların maddi hasarın yanı sıra, ölümlere de yol açabileceğini ifade etti.

İRAN'DAN MİSİLLEME YAPMASI BEKLENEN İSRAİL'E TEHDİT

İran ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla misilleme yapması beklenen İsrail'i tehdit etmiş ve "Tepkimiz dün geceye göre daha büyük olur" restini çekmişti.

GÖZLER KABİNEDEN ÇIKACAK KARARDA

Gözler İsrail'in savaş kabinesinden çıkacak karara çevrilirken, Orta Doğu'daki hükümetler de nefeslerini tutup gelişmeleri yakından takip ediyor.