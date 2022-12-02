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Destek veren de var tepki gösteren de! Genç adamın kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları sosyal medyayı ikiye böldü

Dünya Haberleri

Sosyal medyada bir kişinin kendisini aldattığını iddia eden kız arkadaşına yaptıkları gündem oldu. Kameraya yansıyan görüntülerde şahsın genç kızın saçlarını kestiği anlar yer aldı.

Dünyanın en popüler internet sitelerinden olan Reddit platformunda paylaşılan bir video sosyal medya ve dış basında viral oldu.

SAÇLARINI MAKASLA KESTİ

Gündem olan videoda, bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar yer aldı. Saçlarının kesildiği anlarda ise kadının ağlaması dikkat çekti.

HAK VEREN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Öte yandan yayınlanan ve şiddet içerikli olarak kabul edilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar genç adamın yaptığına hak verirken bazıları ise yanlış buldu.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu

Görüntüye tepki yağıyor! Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları genç kadını gözyaşlarına boğdu

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

Aldatmak 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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