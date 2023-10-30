Kötü haberi ailesi verdi! Hamas tarafından kaçırılan Shani Louk hayatını kaybetti

7 Ekim'de, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" Operasyonu sırasında Hamas mensuplarına ait olduğu belirtilen bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde hareketsiz görüntülenen Almanya vatandaşı Shani Louk'un ailesi, 22 yaşındaki Louk'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

"KIZ KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNÜ ÜZÜLEREK DUYURUYORUZ"

Shani Louk'un kız kardeşi Adi Louk, sosyal medya paylaşımında "Kız kardeşim Shani Nicole Louk'un ölümünü üzülerek duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Louk'un babası İsrail basınına konuşarak bilgiyi doğruladı ancak ölümüne ilişkin bir detay paylaşılmadı.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN BİLDİRİM ALDIK"

Shani'nin kuzeni Ruth ise dün İsrailli yetkililerden resmi bir bildirim aldıklarını ve Louk'un hayatta olmadığını doğrulayan DNA ile ilgili kanıtlar sunulduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim Cumartesi günü başlayan çatışmaların ardından Louk'un görüntüleri kamuoyuna yansımış, ailenin Shani'yi rastalı saçlarından ve dövmelerinden tanıdığı belirtilmişti.

Olayın ardından konuşan Louk'un annesi, "Bu sabah kızım Shani Nicole Louk, bir Alman vatandaşı, Filistinli Hamas tarafından İsrail'in güneyinde bir grup turist ile birlikte kaçırıldı. Bize kızımın Filistinlilerle birlikte bir araçta, açık bir şekilde bilincinin yerinde olmadığı ve aracın Gazze Şeridi dolaylarında dolaştığı görülen bir video gönderildi. Bize her türlü yardım ve haberi iletmenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.