Görüntüler büyük ses getirdi! ABD'nin en zengin şehri fuhuş batağında

ABD'nin en zengin şehirlerinden biri olarak bilinen Seattle kentinde fuhuş olaylarının olağanüstü bir şekilde artış göstermesi ve kadınların artık gündüzleri de caddelerde müşteri aradıklarını gösteren görüntüler büyük yankı uyandırdı.

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERALARA YANSIDI

Seattle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan 749 bin nüfuslu bir şehir. Bu küçük kentte uyuşturucu kullanımı, satışı ve fuhuş oranı ise bir hayli yüksek. Seattle'da bir kişinin aracıyla seyahat ederken cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler bu acı gerçeği gözler önüne sermeye yetti. Kentin neredeyse her cadde ve sokağında hayat kadınlarının beklediği görüldü.

DÜNYA ÜNLÜ İKİ MARKANIN KURULDUĞU KENT

1 milyona yakın kişinin yaşamını idame ettirdiği şehir; Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden gibi pek çok grunge müzik grubunun çıktığı yer olarak biliniyordu. Ayrıca Starbucks'ın kurulduğu yer olmakla beraber Microsoft da burada kurulmuştu. Şehrin yaşadığı bozulma ise tepki çekti.