Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü

İran'daki geniş çaplı protestolar sırasında bir grup göstericinin, üzerine Mührü Davut (Star of David) işareti konulmuş "Baal" yazılı bir kuklayı ateşe verdiği ve aynı zamanda "Death to Israel (Ölüm İsrail'e)" sloganları attığı görüntüler uluslararası medyada dikkat çekti. Baal'ın antropolojik ve sembolik bağlamda antik bir Kenan tanrısı olduğu biliniyor; modern anlatımlarda ise kimi çevreler tarafından sapkınlık, elit yozlaşma ya da kötü niyetli figürlerle ilişkilendirilebiliyor.

SOKAKLARDA YENİ BİR SEMBOLİZM

Göstericilerin yaktığı kuklanın üzerinde Star of David bulunması ve bu figüre "Baal" etiketi yapıştırılması, protestocular arasında İsrail karşıtlığının radikal bir sembolleştirilmiş halini temsil ediyor. Bu tür eylemler, bazı grupların dış politikada İsrail'e yönelik öfkelerini ifade etme biçimi olarak ortaya çıkıyor ve ciddi tartışmalara yol açıyor.

"İSRAİL'E ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI"

Irak, Lübnan ve İran'daki protestolarda uzun süredir "Death to Israel" sloganı öne çıkıyor; bu slogan İran'da hem geçmişte hem de güncel protestolarda devlet karşıtı duygularla birleşerek sıkça dile getiriliyor. Bu söylem tarihsel olarak İran'daki siyasi protestolarda yer buluyor ve bazen bayrak yakma gibi eylemlerle birlikte görülüyor.

Protestolar Aralık 2025'te ekonomik problemlerle başlayıp kısa sürede siyasi talepleri içeren geniş çaplı bir harekete dönüştü. Göstericiler, hükümet politikalarını ve ekonomik krizleri protesto ederken, sloganlar bazen ülkenin dış politikası ve İsrail ile ilişkiler üzerine yaygın öfkeyi de yansıtıyor. Sadece yerel talepler değil, aynı zamanda rejime ve dış aktörlere yönelik güçlü tepkiler de sokaklara taşınıyor.