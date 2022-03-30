Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
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ABD'nin Georgia eyaletinde adı birçok suça karışan polis meumuru Larry Benjamin Thompson, görevi başındayken cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Gizlice çekilen görüntüler internete sızınca, Larry Benjamin Thompson istifa etti.
Geçmişte bir polis memurunu taciz etmesi, emekli bir kişiye aracıyla çarpması, yanlışlıkla bir subayı kolundan vurması skandallarıyla gündeme gelen polis memuru Larry Benjamin Thompson, bir skandala daha imza attı.
GİZLİCE KAYDA ALDI
Crafty Cole isimli bir kişi üzerinde bulunduğu telekomünikasyon direğinin üzerinden polis memurunun vidosunu çekip internet üzerinden yayınladı. Cole, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.
GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Emniyet yetkilileri videoyu gördükten polisin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada görüntüdeki kişinin polisi memuru Larry olduğu tespit edilmesinden sonra Larry görevinden istifa etmek zorunda kaldı.