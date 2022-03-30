Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti

Geçmişte bir polis memurunu taciz etmesi, emekli bir kişiye aracıyla çarpması, yanlışlıkla bir subayı kolundan vurması skandallarıyla gündeme gelen polis memuru Larry Benjamin Thompson, bir skandala daha imza attı.

GİZLİCE KAYDA ALDI

Crafty Cole isimli bir kişi üzerinde bulunduğu telekomünikasyon direğinin üzerinden polis memurunun vidosunu çekip internet üzerinden yayınladı. Cole, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Emniyet yetkilileri videoyu gördükten polisin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada görüntüdeki kişinin polisi memuru Larry olduğu tespit edilmesinden sonra Larry görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

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