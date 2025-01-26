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Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol gemilerinin katılımıyla Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilen fiili eğitimlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Hint Okyanusu'nda, Türk ve İspanyol gemilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fiili eğitimler başarıyla tamamlandı.

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda

"MÜTTEFİKLER ARASINDA DAYANIŞMA RUHU..."

Milli Savunma Bakanlığın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhu ile işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla TCG Gökova fırkateyni, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi akaryakıt gemisi ve İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla fiili eğitimler gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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