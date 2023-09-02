Gökova Körfezi'nde Orman Yangınına Hava Müdahalesi Devam Ediyor

Gökova Körfezi Karacasöğüt mevkiinde başlayan orman yangınına karadan ulaşımın olmaması nedeniyle hava müdahalesi devam ediyor. Havada 5 helikopter ve 3 uçak yangına müdahale ediyor.

Gökova Körfezi Karacasöğüt mevkiinde başlayan orman yangınına karadan ulaşımın olmaması nedeniyle hava müdahalesi devam ediyor.

Gökova Körfezi içinde yer alan Karacasöğüt Tuzla Burnu ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda başlayan orman yangınına karadan ulaşım bulunmuyor. Havada 5 helikopter ve 3 uçak yağına müdahale ediyor. Helikopter ve uçaklar dağın zirvesine lakın bölümde başlayan ve devam eden orman yangınına Gökova Körfezinden aldıkları su ile sık sık sorti yaparak yangını söndürmeye çalışıyor. Yangının bölgede başlayan yağmur nedeniyle yıldırım kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. - MUĞLA