Gökova Körfezi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gökova Körfezi'nde yıldırım kaynaklı başlayan orman yangını havadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı. Karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede başlayan yangına 5 helikopter ve 3 uçak müdahale etti. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.