Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı

Çin'in Nanjing kentinde bulunan bir giyim mağazasında yaşanan su borusu patlaması, müşteriler arasında büyük paniğe yol açtı. Mağaza içerisindeki yer altı su borusunun aniden patlamasıyla su hızla mağazanın farklı bölümlerine yayıldı. Özellikle deneme kabinleri kısa sürede suyla dolarken, içinde yarı çıplak olan müşteriler panik içinde kaçıştı.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videolarda, suyun mağaza içinde hızla yayılması ve müşterilerin şaşkınlıkla deneme kabinlerinden dışarı kaçmaya çalışması yer alıyor. Üzerlerinde sadece kıyafet denemekte olan bazı müşteriler, su baskını karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Bazıları suyun içinde koşarak, bazıları ise yardım çağırmak için aceleyle dışarı çıktı.

Yetkililer, boru patlamasının teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Olay sonrası mağaza hızla boşaltılırken, itfaiye ve su tesisatı ekipleri hızla müdahale etti. Su baskınının neden olduğu hasarın tespiti için çalışmalar sürüyor.

Mağaza yetkilileri, müşterilerin güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, yaşanan aksilik nedeniyle özür diledi. Herhangi bir kişinin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını vurguladılar.

Bu olay, alışveriş sırasında beklenmedik tehlikelerin yaşanabileceğine dair önemli bir uyarı oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, benzer durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Mağaza, su baskını nedeniyle bir süre kapalı kalacak ve gerekli onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden hizmete açılacak. Olayla ilgili incelemeler ise devam ediyor.