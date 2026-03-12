Haberler

Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
ABD Deniz Kuvvetleri, ülkenin en büyük uçak gemisi olan Kızıldeniz'deki Gerald Ford'da yangın çıktığını açıkladı. Yangının savaşla ilgili olmadığı açıklanırken, olayda iki denizci yaralandı.

  • ABD Deniz Kuvvetleri'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı.
  • Yangında iki denizci yaralandı.
  • Yangın gemi içi bir kaza sonucu meydana geldi.

ABD Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktığını bildirdi.

GERALD FORD'DAN ALEVLER YÜKSELDİ

ABD Deniz Kuvvetleri, dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'da yangın çıktığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, yangının herhangi bir çatışma veya dış müdahale ile ilgisi bulunmadığı, gemi içi bir kaza sonucu meydana geldiği belirtildi.

İKİ DENİZCİ YARALANDI

Olay sırasında dumandan etkilenen veya hafif yaralanan iki denizciye gemideki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve geminin operasyonel kabiliyetinde bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

USS GERALD FORD UÇAK GEMİSİ

USS Gerald R. Ford (CVN 78), yaklaşık 13 milyar dolarlık maliyetiyle dünya tarihinin en pahalı ve en gelişmiş savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. ABD Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil uçak gemisi sınıfının ilk üyesi olan dev gemi, 333 metre uzunluğa sahip ve üzerinde 75'ten fazla hava aracı taşıyabiliyor. Geleneksel buharlı fırlatma sistemleri yerine en son teknoloji ürünü olan Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) kullanan gemi, nükleer reaktörleri sayesinde yakıt ikmali yapmadan 20 yıl boyunca görev yapabilme kapasitesine sahip.

