ABD'deki Hapishanede Kavga: 3 Ölü, 12 Yaralı
ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayın nedeni ve yaralıların durumu henüz bilinmiyor.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Davisboro kentindeki Washington Eyalet Hapishanesi'nde, önceki gün ziyaret saatlerinde mahkumlar arasında kavga çıktığı bildirildi. Yetkililer, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kavganın çıkış nedeni veya yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, hapishanede kontrolün sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
