Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi
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Orgeneral Metin Gürak ve Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi bir törenle bir araya geldi ve ardından görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Tören alanında İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasının ardından Orgeneral Burkhard, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Thierry Burkhard ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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