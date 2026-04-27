GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Doha/ Katar'da; Doha Büyükelçimiz Sayın Dr. M. Mustafa Göksu'yu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı (KTBMK), ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve personele hitap etti" ifadeleri kullanıldı.

