Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şu şekilde;

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper ile görüştü

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

Türkiye'nin gözü bu davada! CHP'li başkanlar aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu