Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

SURİYE'DE SDG İLE REJİM ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Suriye'de yeni yönetime dahil olma konusunda direnen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) son günlerde saldırılarını artırdı. SDG ile Suriye ordusu arasında çatışmalar şiddetlendi.

GENERLKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU'NDAN ŞAM'DA KRİTİK TEMAS

Gerilim devam ederken, Türkiye'den dikkat çeken bir hareket geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşme gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği Başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

YPG'NİN SALDIRILARININ SAYISI ARTTI

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

Son olarak dün, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açmıştı. Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermişti.