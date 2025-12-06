Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
Türk Genelkurmayı, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Suriye'ye yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini duyurdu.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Eş-Şara tarafından kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya